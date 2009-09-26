Україна повинна мати позаблоковий статус - Янукович

Україна в новій системі колективної безпеки Європи має зберігати позаблоковий статус і виступити об’єднуючим чинником між Європою і Азією, вважає лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Ми бачимо, як змінюється зараз риторика у питаннях психології безпеки і, безперечно, європейської безпеки», - зазначив він на 6-му саміті Ялтинської європейської стратегії.

ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що вже у найближчому майбутньому розпочнеться процес створення нової системи колективної безпеки на європейському континенті.

«Ми вбачаємо своє місце у новій системі європейської безпеки як позаблокова держава, що може проводити об’єднуючу політику для європейських і азійських країн», - сказав лідер ПР.