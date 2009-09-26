Україна повинна мати позаблоковий статус - Янукович
20:08, 26 вересня 2009Крым
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В новій архітектурі євробезпеки
Україна в новій системі колективної безпеки Європи має зберігати позаблоковий статус і виступити об’єднуючим чинником між Європою і Азією, вважає лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.
«Ми бачимо, як змінюється зараз риторика у питаннях психології безпеки і, безперечно, європейської безпеки», - зазначив він на 6-му саміті Ялтинської європейської стратегії.
ЯНУКОВИЧ висловив сподівання, що вже у найближчому майбутньому розпочнеться процес створення нової системи колективної безпеки на європейському континенті.
«Ми вбачаємо своє місце у новій системі європейської безпеки як позаблокова держава, що може проводити об’єднуючу політику для європейських і азійських країн», - сказав лідер ПР.
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