Янукович думає, що конфлікт у кримській ПР вже минув
Це психологічна атака
Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що конфлікт всередині кримської організації цієї політичної сили вже вичерпано.
“Партійна організація здорова, ніякого внутрішнього конфлікту немає, партія єдина”, - заявив ЯНУКОВИЧ в ефірі державної телерадіокомпанії “Крим”.
Він вважає, що конфлікт всередині кримського осередку ПР, зокрема між народним депутатом Василем КИСЕЛЬОВИМ і головою парламенту автономії Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, був спровокований політичними опонентами.
“Штучно створюються такі провокації, то боротьба ведеться не з КИСЕЛЬОВИМ і кримською організацією Партії регіонів, а зі мною особисто”, - сказав ЯНУКОВИЧ
Він заявив, що подібні “провокативні дії” з боку опонентів мають місце не лише у Криму, але й у багатьох інших регіонах України.
“Це психологічна атака. Наші опоненти напевно потирають руки, що ми між собою розсваримося, розчаруємо кримчан, і вони почнуть підтримувати Юлію ТИМОШЕНКО”, - зауважив лідер ПР.
Він висловив упевненість, що опоненти його політсили отримають гідну відповідь від виборців Криму на президентських виборах.