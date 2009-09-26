Янукович думає, що конфлікт у кримській ПР вже минув

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що конфлікт всередині кримської організації цієї політичної сили вже вичерпано.

“Партійна організація здорова, ніякого внутрішнього конфлікту немає, партія єдина”, - заявив ЯНУКОВИЧ в ефірі державної телерадіокомпанії “Крим”.

Він вважає, що конфлікт всередині кримського осередку ПР, зокрема між народним депутатом Василем КИСЕЛЬОВИМ і головою парламенту автономії Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, був спровокований політичними опонентами.

“Штучно створюються такі провокації, то боротьба ведеться не з КИСЕЛЬОВИМ і кримською організацією Партії регіонів, а зі мною особисто”, - сказав ЯНУКОВИЧ

Він заявив, що подібні “провокативні дії” з боку опонентів мають місце не лише у Криму, але й у багатьох інших регіонах України.

“Це психологічна атака. Наші опоненти напевно потирають руки, що ми між собою розсваримося, розчаруємо кримчан, і вони почнуть підтримувати Юлію ТИМОШЕНКО”, - зауважив лідер ПР.

Він висловив упевненість, що опоненти його політсили отримають гідну відповідь від виборців Криму на президентських виборах.