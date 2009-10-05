Автограф на автівці можна поставити в Севастополі

Фестиваль аерографії «Автограф на Графській» відбудеться 10 жовтня у Севастополі.

Як повідомив УНІАН координатор проекту Валерій СИКОРСЬКИЙ, учасниками фестивалю стануть автоаматори і художники аерографи з усієї України.

За інформацією СИКОРСЬКОГО, усі охочі отримають можливість стати свідками «розпису» автомобіля учасниками фестивалю.

Організатори розраховують на щорічне проведення фестивалю «Автограф на Графській» у Севастополі із залученням автоаматорів і художників країн ближнього і далекого зарубіжжя. На їх думку, подібний захід приверне велику кількість гостей і жителів міста, автоаматорів, художників, що, у свою чергу, дозволить обмінюватися художнім і естетичним досвідом, підтримувати талановитих художників-аерографів України.

Як стверджує СИКОРСЬКИЙ, фестиваль претендує на звання першого в Україні, оскільки, за його словами, у «чистому вигляді», власне з аерографії, такі заходи в країні ще не проводилися. «Ми хотіли б заявити, що це всеукраїнський фестиваль, але фінансові можливості поки не дозволяють нам широко розгорнутися. Сподіваємося, вже наступного року він стане більш масовим, і його можна буде назвати дійсно всеукраїнським», - сказав координатор проекту.