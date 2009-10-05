Севастополь готовий до опалювального сезону на 95%

Севастополь на 95% готовий до опалювального сезону.

«Севтеплоенерго» та інші підприємства, що виробляють тепло для населення міста, завершують технічну підготовку до опалювального сезону. До 15 жовтня цю роботу буде повністю завершено, заявив на брифінгу заступник голови міської державної адміністрації Мирослав САГАЙДАК.

«Що стосується котельних, то їх підготовку вже практично завершено; проводяться гідравлічні випробування внутрішньобудинкових мереж, у місті вже здійснюються нічні протоплювання в дитячих будинках і в пологових будинках», - сказав він.

Разом з тим, зазначив САГАЙДАК, зараз головне питання - розрахунок за енергоносії. «У нас на сьогодні існує велика проблема, пов`язана з оплатою спожитого газу в період опалювального сезону 2008-2009 років, сума боргу всіх підприємств міста становить 18,5 млн. грн.», - сказав він.

Основний борг у «Севтеплоенерго» (більш як 14 млн. грн.), а також у Севастопольської ТЕЦ (більш як 3 млн. грн.).

Як додав заступник САГАЙДАК, сьогодні на селекторній нараді, яка проводилася під керівництвом прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, було заявлено, що «Міністерство фінансів України шукає можливість погашення різниці в тарифах для вироблення теплової енергії для бюджетних організацій, і направлено лист до Верховної Ради України з метою внесення змін до бюджету, щоб дозволити Мінфіну провести заліки різниці вартості газу і тарифів. Якщо це питання буде вирішено, то найближчим часом практично весь борг буде списано».

Крім того, сказав заступник голови адміністрації, «одночасно ми звернулися до «Ощадбанку України», щоб взяти кредит на 14,3 млн. грн. з метою погашення заборгованості, проте, питання поки що не вирішується через те, що на сьогодні немає рефінансування з боку НБУ». Водночас, додав він, як заявила прем`єр, «уряд звернувся до Президента України для того, щоб це питання вирішити».