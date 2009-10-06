Першим віце-спікером Криму може стати жінка

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО звільнив Сергія ЦЕКОВА з посади першого віце-спікера.

Сьогодні на засіданні президії кримського парламенту ГРИЦЕНКО повідомив, що ЦЕКОВ «нарешті написав заяву» з проханням відправити його у відставку з посади першого заступника голови парламенту автономії. Після чого спікер підписав розпорядження про звільнення.

Крім того, ГРИЦЕНКО звільнив Анатолія ЖИЛІНА з посади голови постійної комісії парламенту з освіти та науки.

«Розпорядження про звільнення підписано відповідно до КЗпП України й закону про державну службу», - зазначив спікер.

Він додав, що ці рішення залишається формально затвердити на сесії парламенту. Найближче пленарне засідання призначено на 21 жовтня.

На запитання журналістів, хто обійматиме вакантні посади, ГРИЦЕНКО повідомив, що фракція Блоку «За Януковича!» рекомендує на посаду першого віце-спікера Валентину ТУМАНОВУ, а на посаду голови комісії з освіти - Софію СИДОРОВУ. Обидві є депутатами від Блоку «За Януковича!», членами Партії регіонів.

«Комісія з культури та молоді залишається поки вакантною», - додав спікер.

На початку вересня ГРИЦЕНКО повернув групі депутатів-опозиціонерів (головним чином - представникам Російської громади Криму, партій «Союз» і «Руський блок») документ із вимогою скликати позачергову сесію для розгляду питань про його відставку й звіт уряду автономії.

29 вересня депутати Верховної Ради Криму звільнили ряд опонентів спікера з посад в уряді і парламенті автономії. Кадрові рішення приймалися на позачерговому засіданні «пакетом», без обговорення.

У відповідь на це лідер Російської громади Криму, перший віце-спікер парламенту ЦЕКОВ, голова комісії з науки та освіти ЖИЛІН (представник Російської громади) і керівник комісії з культури, справ молоді та спорту Олег РОДИВІЛОВ (лідер кримської організації партії «Руський блок») заявили про те, що залишають свої посади.

РОДИВІЛОВА було звільнено наприкінці вересня.