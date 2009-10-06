Російська громада Криму спростувала початок кінця

Заява спікера парламенту автономії Анатолія ГРИЦЕНКА про початок розвалу Російської громади Криму є провокацією, вважає лідер організації Сергій ЦЕКОВ.

Голова парламенту автономії повідомив журналістам у вівторок, що регіональні осередки Російської громади почали виходити зі складу організації.

«Сьогодні ми одержали листа від організації Російської громади Криму Совєтського району за підписом 90 чоловік, які засудили дії ЦЕКОВА і повним складом вийшли з Російської громади. У суботу пройшов виконком Російської громади міста Керч, де засудили дії ЦЕКОВА. Політрада ”Російського блоку” Керчі засудила дії ЦЕКОВА і керівників партії ”Російський блок”. Я думаю, це початок розпаду Російської громади Криму», - заявив спікер.

Число членів Російської громади, незгодних із позицією керівництва організації, яке вимагає зміни влади в автономії, зростатиме, вважає ГРИЦЕНКО. «Це не перша і не остання заява від регіональних громадських організацій Російської громади Криму, що приведе до повного розвалу Російської громади Криму», - сказав голова парламенту автономії.

На слова спікера громада відповіла заявою свого лідера. «У Анатолія Павловича руки короткі - розвалити Російську громаду Криму. Ось розвалити Кримську республіканську організацію Партії регіонів він може, і він вже це успішно продемонстрував», - підкреслив ЦЕКОВ.

На його думку, заява ГРИЦЕНКА є «чистісінької води провокацією». «І Керченська, і Совєтська організації Російської громади Криму залишаються у складі громади і, більш того, успішно розвиватимуться», - зазначив ЦЕКОВ.

На вибори до Верховної Ради автономії в 2006 році Партія регіонів йшла разом із «Російським блоком» і Російською громадою.

Останнім часом відносини учорашніх союзників різко погіршали. Активісти «РБ» і Російської громади разом із депутатами з партії «Союз» добиваються відставки ГРИЦЕНКА.