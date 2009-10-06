Кисельов: базові для ПР регіони пішли «врознос»

Народний депутат з фракції Партії регіонів, екс-лідер кримських регіоналів Василь КИСЕЛЬОВ заявляє про необхідність внутрішньопартійної дискусії щодо ситуації в ПР.

Про це він повідомив на прес-конференції в УНІАН, зачитавши відкритий лист членам партії і делегатам XII з`їзду Партії регіонів.

«За останні два роки партія втрачає свої лідируючі позиції. У партійній верхівці формується вождизм, витісняються демократичні принципи», – йдеться в листі.

На думку КИСЕЛЬОВА, «авторитаризм і прагнення окремих осіб, яким партія дала владу, вийти з-під партійного контролю і підзвітності, набувають на місцях загрозливого характеру і завдають непоправної шкоди авторитету партії».

Депутат також заявив, що на керівних партійних постах у регіонах ідейні партійці замінюються представниками бізнес-структур. За його словами, під гаслом боротьби за чистоту партійних лав проводиться виключення з партії активістів за політичне інакомислення, і в той же час без урахування думки активу парторганізацій поновлюються ті, хто дискредитує партію.

КИСЕЛЬОВ вважає, що враховуючи це, необхідна внутрішньопартійна дискусія. «Ситуація дуже складна, оскільки базові для партії регіони пішли «врознос», – сказав він.

КИСЕЛЬОВ також додав, що поки що формально залишається членом Партії регіонів, але свій партквиток вже здав. Він заявив, що поки лідером партії є Віктор ЯНУКОВИЧ, у ПР він не повернеться.