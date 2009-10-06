11 школярів отруїлися дурманом

11 дітей доставлені до лікарні в Криму з попереднім діагнозом «отруєння насінням дурману».

«Двоє дітей 10-ти років госпіталізовані до реанімаційного відділення у стані середнього ступеня тяжкості. Ще 9 дітей такого ж віку госпіталізовані до дитячого відділення, зараз їх стан задовільний, але вони продовжують перебувати під спостереженням лікарів», - зазначила прес-служба кримського управління МНС.

Інформація про подію надійшла сьогодні вдень зі школи в селі Воїнка.

Діти, серед яких четверо дівчат і сім хлопчиків, перебувають у Красноперекопській центральній районній лікарні.

«За словами медиків, вживання насіння беладони може привести до серйозних наслідків для дитячого організму, оскільки алкалоїди, що містяться в рослинах, викликають порушення серцево-судинної і центральної нервової систем, аж до летального результату», - наголошується у повідомленні.