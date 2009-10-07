Будівництво на Фіоленті зупинено

Генеральна прокуратура зупинила незаконні будівельні роботи в районі мису Фіолент, який свого часу брав участь у конкурсі «7 природних чудес України» і був відзначений спеціальною номінацією як одне з унікальних природних місць Криму, повідомляє прес-служба заступника голови Верховної Ради Миколи ТОМЕНКА.

28 серпня віце-спікер направив до Генпрокуратури звернення з проханням перевірити, чи відповідає дійсності інформація, оприлюднена у ЗМІ, стосовно вирубки скали та початку будівельних робіт на заповідній території мису Фіолент.

ТОМЕНКО наголосив, що привертає увагу не лише сам факт такої дії, але й те, що, як йшлося в повідомленнях ЗМІ, Державне управління екологічної безпеки Севастополя не давало дозволу на вирубку скали та на будь-які будівельні роботи в районі мису.

У відповіді Генеральної прокуратури, повідомляє прес-служба ТОМЕНКА, йдеться, що, всупереч закону України «Про планування та забудову територій», будівництво дійсно було проведено за відсутності дозволу на виконання робіт та затвердженої і погодженої проектно-кошторисної документації.

Крім того, здійснено самовільне використання надр (вилучено горну породу) та порушено вимоги щодо охорони видів рослин, занесених у Червону книгу.

Генпрокуратура також повідомила, що винних притягнуто до відповідальності, а будівельні роботи в районі мису Фіолент зупинено.