Будівництво на Фіоленті зупинено
Інформація віце-спікера
|Мис Фіолент
28 серпня віце-спікер направив до Генпрокуратури звернення з проханням перевірити, чи відповідає дійсності інформація, оприлюднена у ЗМІ, стосовно вирубки скали та початку будівельних робіт на заповідній території мису Фіолент.
ТОМЕНКО наголосив, що привертає увагу не лише сам факт такої дії, але й те, що, як йшлося в повідомленнях ЗМІ, Державне управління екологічної безпеки Севастополя не давало дозволу на вирубку скали та на будь-які будівельні роботи в районі мису.
У відповіді Генеральної прокуратури, повідомляє прес-служба ТОМЕНКА, йдеться, що, всупереч закону України «Про планування та забудову територій», будівництво дійсно було проведено за відсутності дозволу на виконання робіт та затвердженої і погодженої проектно-кошторисної документації.
Крім того, здійснено самовільне використання надр (вилучено горну породу) та порушено вимоги щодо охорони видів рослин, занесених у Червону книгу.
Генпрокуратура також повідомила, що винних притягнуто до відповідальності, а будівельні роботи в районі мису Фіолент зупинено.