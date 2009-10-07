Пенсіонер намагався спалити себе

10:56, 07 жовтня 2009
Крым
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З опіками 50% тіла у реанімації

65-річний чоловік знаходиться у лікарні з опіками 50% тіла після спроби самоспалення на сході Криму. 

Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, пенсіонер облився бензином і підпалив себе. НП сталася в селі Виноградне Ленінського району. 

"Швидка допомога" доставила чоловіка в реанімаційне відділення лікарні.  

Стан постраждалого оцінюється медиками як тяжкий.

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