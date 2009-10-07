У Януковича хочуть зняти Денисову

Фракція Партії регіонів завтра наполягатиме на звільненні чотирьох міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомила заступник лідера фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

За її словами, регіонали в цьому питанні не пропонують нічого нового і вимагатимуть, аби з уряду пішли ті міністри, які дискредитували себе і які “викликають обурення в суспільстві”.

За її словами, це стосується міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, міністра освіти Івана ВАКАРЧУКА, міністра праці Людмили ДЕНИСОВОЇ та міністра охорони здоров’я Василя КНЯЗЕВИЧА.

"Я вважаю, що ці міністри повинні піти з уряду, і ми будемо вимагати їх відставки", - сказала вона.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи будуть регіонали блокувати роботу ВР, якщо в парламенті не буде підтримана ця ініціатива, ГЕРМАН сказала: "Ми ставимо питання про звільнення цих чотирьох міністрів, і від того, чи дослухаються до нашої вимоги, і буде залежати подальший хід подій у Верховній Раді".