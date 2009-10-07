Депутата міськради Інкерману і його дружину судитимуть

Кримінальну справу у звинуваченні в хабарництві депутата Інкерманської міської ради і його дружини, затриманих правоохоронцями у липні, передано до суду, повідомила прес-служба міліції Севастополя.

Депутат був секретарем постійної комісії Інкерманської міськради, до компетенції якої входить регулювання земельних відносин, а його дружина - головою житлово-будівельного товариства індивідуальних забудовників.

За даними міліції, депутат і його дружина розробили схему незаконного збагачення за рахунок громадян, які хотіли одержати земельну ділянку. Такса за послуги становила 1 тис. дол. за сотку, відзначили силовики.

У середині липня співробітники УБОЗ затримали депутата і його дружину при отриманні 50 тис. дол., що були частиною хабара в 150 тис. дол., від представника 15-ти жителів Севастополя за сприяння громадянам у прийнятті їх до складу товариства індивідуальних забудовників. Решту 100 тис. дол. депутат і його дружина мали одержати через кілька годин, відзначила міліція.