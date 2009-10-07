Крим видворив двох підозрюваних у гучних вбивствах у Росії

Кримська міліція видворила з України двох росіян, які знаходилися в розшуку в Російській Федерації за підозрою у скоєнні резонансних вбивств у Північній Осетії.

У розповсюдженому сьогодні повідомленні прес-служби міліції йдеться, що силовики отримали оперативну інформацію про двох підозрілих чоловіків, що поселилися в готелі в Алушті.

В результаті перевірки було затримано громадян РФ Таймураза ГАГЛОЄВА і Роберта ТАБУЄВА. Встановлено, що вони приїхали до України у травні 2009 року.

«Оскільки при затриманні громадяни Росії намагалися втекти, чинили фізичний опір і перебували в Україні з грубими порушеннями Закону «Про правовий статус іноземців», їм заборонено в`їзд до країни терміном на 5 років і запропоновано добровільно залишити територію держави до 23-ї години 6 жовтня», - відзначили у міліції Криму.

Головне управління МВС у Криму повідомило про цих громадян російським колегам.

Як стверджує кримська міліція, 7 жовтня МВС РФ поінформувало її про затримання росіян при перетині кордону.

Вони перебували у федеральному розшуку, оскільки підозрюються у скоєнні серії злочинів у республіці Північна Осетія-Аланія у березні-листопаді 2008 року.

У березні розстріляно начальника УБОЗ МВС республіки Марка Мецаєва і важко поранено капітана міліції Сергія АБАЄВА, у вересні - обстріляно автомобіль, в якому перебували заступник начальника відділу Промислового РВВС Ілля Касрадзе і капітан міліції Анзор БУЧУРІ, від отриманих поранень Касрадзе помер, у жовтні - обстріляно машину, в якій був начальник першого відділу управління кримінального розшуку МВС Північної Осетії Віталій Чельдієв, правоохоронець помер; у листопаді вбито мера Владикавказу Віталія Караєва.

«За неперевіреною інформацією російської сторони, затримані готували на території України серйозне замовлене вбивство державного або громадського діяча. Їм допомагав переховуватися колишній співробітник МВС по Північно-Східному округу Аланії, який останнім часом проживав в Україні і нібито є помічником одного з народних депутатів», - заявили в міліції.