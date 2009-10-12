17,5 тисяч злочинів зафіксовано в Криму за дев`ять місяців

17,5 тисяч злочинів зафіксовано в кримськії автономії за дев`ять місяців - це на дві тисячі більше, ніж за аналогічний період 2008 року, інформує прес-служба прокуратури республіки.

Майже половину - складають крадіжки. "Збільшення кількості цих злочинів зафіксовано у зв`язку з внесенням змін до законодавства, а саме: зменшенням суми збитків, завданих розкраданням майна, за яке настає кримінальна відповідальність", - йдеться у повідомленні.

Є і невелике зростання грабежів, розбійних нападів, шахрайств.

Цього року прокуратура додатково поставила на облік 969 злочинів. "Це ті факти, за якими працівниками органів міліції було необґрунтовано відмовлено в порушенні кримінальної справи", - мовиться у прес-релізі.

Прокуратурою вивчалися справи, що знаходяться у провадженні органів внутрішніх справ, дано 2790 вказівок про проведення конкретних слідчих дій, на допущені порушення внесено 882 документи реагування. "Дисциплінарні стягнення отримали 995 співробітників міліції", - заявила прес-служба.

32 міліціонери опинилися на лаві підсудних за вчинення злочинів. "Правоохоронці обвинувачуються в тому, що брали хабарі за уникнення адміністративної або кримінальної відповідальності, фальсифікували протоколи стосовно громадян ради показників, вимагали гроші, били людей. Серед правоохоронців опинилися й охочі до чужого добра, які обвинувачуються в крадіжці, які торгували наркотиками, влаштовували скандали в місцях масового відпочинку та які мали підроблені дипломи", - говориться у повідомленні.