Москаль пропонує позбавляти прав за п`янку за кермом

Народний депутат України, начальник кримської міліції Геннадія МОСКАЛЬ пропонує за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння позбавляти водіїв прав на строк від одного до двох років.

Про це йдеться у його законопроекті ”Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення безпеки дорожнього руху”. Депутат вніс проект на розгляд Верховної Ради України.

Сьогодні Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність для водіїв за п‘яне керування у вигляді накладення штрафу від ста п`ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років, або громадські роботи на строк від сорока до п`ятдесяти годин, або адміністративний арешт на строк від семи до десяти діб.

Також законопроектом пропонується передбачити настання адміністративної відповідальності водія за перевищення швидкості руху більш ніж на 10 кілометрів на годину (на сьогодні діє норма про перевищення більше як на 20 км/г).

МОСКАЛЬ також пропонує внести зміни у Закон України ”Про рекламу”. Зокрема, він вважає за необхідне заборонити встановлювати рекламоносії в одному перетині з дорожніми знаками і світлофорними об`єктами.