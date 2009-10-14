ЧФ РФ заявляє, що Україна перешкоджає його транспорту

Чорноморський флот Росії заявляє, що українські правоохоронні органи перешкоджають переміщенню його транспорту.

«13 жовтня співробітники ДАІ Севастополя за участю представників Служби безпеки України відновили практику перевірки на дорогах автотранспорту, що належить Чорноморському флоту Російської Федерації», - заявляє служба інформації та громадських зв`язків ЧФ РФ.

У ЧФ стверджують, що протягом дня перевірці було піддано всі види військового автомобільного транспорту, зокрема санітарні машини, в яких слідували для лікування в госпіталь військовослужбовці ЧФ. При здійсненні перевірок співробітники ДАІ Севастополя не пред`являли водіям машин із військовими номерними знаками ЧФ будь-яких претензій щодо порушень правил дорожнього руху, а без пояснення причин передавали їхні документи співробітникам СБУ, повноваження яких так само не роз`яснювалися, стверджується в документі.

Наголошується, що ці дії, з посиланням на пункт 5 статті 15 Угоди про статус і умови перебування ЧФ на території України, супроводжувалися складанням співробітниками українських спецслужб актів про порушення порядку пересування автотранспорту ЧФ територією України.

«Служба інформації та громадських зв`язків Чорноморського флоту уповноважена заявити, що командування ЧФ РФ висловлює свою стурбованість тим, що відбувається. Не може не насторожувати прагнення співробітників СБУ довільно тлумачити пункт 5 статті 15 Угоди про статус ЧФ, відповідно до якого узгодженню з органами влади України підлягають пересування тільки військових формувань (з`єднань і частин флоту). Пересування одиночного автотранспорту флоту, з дотриманням правил дорожнього руху, не підпадають під дію даної статті. Цей порядок діє з моменту підписання в 1997 році угод щодо ЧФ і сторонами не переглядався», - йдеться в заяві.

Командування Чорноморського флоту розглядає дані випадки як неповагу статусу військових формувань ЧФ й недружній крок, спрямований на погіршення російсько-українських відносин.

Повідомляється, що за даними фактами направлено лист до Управління МВС Севастополя. Також про події, що відбуваються, зроблено доповідь Головнокомандуючому Військово-морським флотом РФ і поінформовано Генконсульство РФ у Сімферополі, Посольство Російської Федерації в Україні та Міністерство закордонних справ Росії.