Зґвалтовані діти кажуть, що були й інші - адвокат

Двоє дітей стверджують, що разом з ними насильству з боку дорослих піддавалися інші діти, про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила юридичний консультант матері потерпілих адвокат Тетяна МОНТЯН.

За її словами, таку інформацію вона отримала від цих дітлахів під час розмови з ними.

“Вони свідчать про те, що в “Артеку” бачили дітей, як вони кажуть, старомодно вдягнених і їх використовували для тих самих цілей. Не виключено, що це були діти з інтернату”, - сказала МОНТЯН, додавши: “Те, що вони мені розповіли, це неймовірний жах, про який я ніколи не чула! При цьому вони кажуть, що в Києві також була квартира для педофільних утіх”. “Таке вкласти в голову дітей, якщо цього з ними не було, просто неможливо”, - запевнила МОНТЯН.

Адвокат підтвердила заяву міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА в ефірі “5 каналу” про те, що у середу потерпілі дали свідчення, що в цій справі замішані ще троє народних депутатів і працівники “Артеку”.

МОНТЯН звертається до цих депутатів із закликом добровільно зняти з себе недоторканність “і з усіх сил захищатися в суді і за одно пояснити там, звідки діти, які готові впізнати їх, знають їхню тілобудову”.

Разом з тим адвокат радить іншим народним обранцям створити комісію для розслідування зі свого боку цієї справи. “Оскільки наші депутати люблять створювати тимчасові слідчі комісії з приводу і без приводу, мені особисто здається, що це саме той випадок, коли просто необхідно створити слідчу комісію. Тому що, якщо вона не буде створена (ці люди настільки багаті та впливові), що куди там з ними змагатися цим двом дітям і їх матері”, - сказала вона.