Адміністрація Севастополя не фінансуватиме органи міськради

Виконавча влада Севастополя не фінансуватиме органи управління, що створюються міською радою, заявив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Владимир КАЗАРІН.

13 жовтня депутати прийняли рішення, яким голові представницькому органі влади Севастополя доручається внести пропозиції щодо створення відділу з питань освіти міськради.

«Адміністрація виходила і виходить з того, що ми не фінансуватимемо ті псевдоофіційні органи, які створює міська рада, і тому, якщо вони створюють, затверджують штатний розклад, набирають людей, хай вони самі шукають кошти, за рахунок яких вони утримуватимуть цих чиновників», - заявив КАЗАРІН.

Як вважає заступник голови адміністрації, створення такого органу при представницькому органі влади Севастополя не лише ставить під загрозу нормальне функціонування системи освіти міста, а й порушує чинне законодавство. «По-перше, міська рада не має права на створення такого органу. По-друге, депутатів на це ніхто не уповноважував», - цитує КАЗАРІНА прес-служба міськдержадміністрації.

Він висловив здивування тим, як орган державної влади, до функцій якого належить ухвалення бюджету і контроль над його виконання, декларує створення органів, не передбачених бюджетом, а їх створення є грубим порушенням Бюджетного кодексу.

«Я думаю, що це ще один прояв тієї політичної істерії, яка все більше і більше утверджується у міській раді у міру наближення виборів. Всі ми знаємо, що на нас чекають президентські вибори, і одночасно всі ми розуміємо, що відразу услід за ними йдуть перевибори місцевих органів влади, зокрема Севастопольської міськради. Я розумію ці, вибачте на слові, ініціативи як судомні спроби зберегти авторитет у Севастополі, той авторитет, якого фактично вже немає», - відзначив КАЗАРІН.