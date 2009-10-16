8,5 тисяч пляшок шмурдяка вилучили в Севастополі

Майже 8,5 тисяч пляшок фальсифікованого вина «Слов`янське біле» вилучили співробітники податкової у магазинах Севастополя, повідомив прес-центр Державної податкової адміністрації в місті.

Згідно з висновком експертів, вилучене вино є спиртовмісною рідиною кустарного виробництва, вживання якої загрожує здоров`ю, а за певних умов і життю людей.

Так, підробленою «Слов`янкою» отруївся житель Севастополя. Він випив 300 грамів вина та звернувся до лікарні. Севастопольцю поставлено діагноз «отруєння сурогатами алкоголю».

Фальсифіковане вино виготовлялося в одному з сіл Бахчисарайського району, а потім реалізовувалося у Севастополі. Бізнес посадовців приватного підприємства, які не мали ліцензії і сертифікації на виробництво і реалізацію винопродукціїї, тривав понад рік.

Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного виготовлення і збуту алкогольної продукції підприємством, що призвело до отруєння людини.