Урядова комісія запевняє, що «Артек» є безпечним для дітей

Міжнародний дитячий центр «Артек» є безпечним місцем для оздоровлення та відпочинку дітей, запевняє заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Ростислав ДРАПУШКО.

Як повідомляє прес-служба міністерства, за результатами сьогоднішньої наради членів спеціальної комісії, створеної з метою перевірки інформації щодо ймовірного факту скоєння злочину проти дітей в «Артеку», визнано, що колективом та працівниками органів внутрішніх справ вживається необхідний комплекс заходів для безпечного перебування у таборі.

Це стосується як організаційних питань, пов`язаних з повсякденним перебуванням дітей у «Артеці», так і заходів, пов`язаних з виховною та оздоровчою діяльністю.

ДРАПУШКО висловив переконання, що батьки та особи, що їх замінюють, «можуть бути впевнені в тому, що дитина, яка відпочиває в Міжнародному дитячому центрі, знаходиться в повній безпеці, під пильним цілодобовим наглядом з боку спеціалістів та професіоналів, людей компетентних та відповідальних».

Посадовець зазначив, що в міністерстві під постійним контролем знаходяться питання, пов`язані з організацією роботи «Артеку». На сьогоднішній день вжиті заходи щодо організації та забезпечення заїзду дітей на наступу зміну.

Спеціальна комісія створена відповідно до наказу міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту на виконання доручення першого віце-премєр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА.