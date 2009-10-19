5 тисяч осіб евакуюють через міну (фото)

Близько 5 тисяч осіб буде тимчасово евакуйовано 20 жовтня у Феодосії (Крим), щоб вивезти на полігон для подальшого знищення німецьку авіаційну донну міну вагою майже тонну зразка 1938 року.

Як повідомили у прес-службі кримського управління МНС, таке рішення було ухвалене у понеділок ввечері на засіданні комісії у Феодосії.

«Буде проведено тимчасову евакуацію жителів 960 приватних будинків, 18 п`ятиповерхових будинків, особового складу військової частини Росії, пацієнтів і співробітників лікарні. Не працюватимуть дитячий сад, школа №10, 23 магазини», - йдеться в повідомленні.

Район оточить міліція.

Прикордонним службам доручено забезпечити у морі безпеку суден, які можуть перебувати в районі проведення робіт.

Після вивезення міни на безпечну відстань у район полігону на мисі Чауда люди зможуть повернутися у свої домівки.

18 жовтня до рятувальників надійшла інформація про виявлення снаряда в районі причалу №216. Двоє чоловіків витягнули міну з води, припустивши, що це газовий балон. Знахідку почали розбирати, щоб потім здати на металобрухт. «Лише після того, як горе-металісти збили кришку і побачили механізм одного з підривників, до них дійшло, що справу вони мають не з балоном, а з бомбою», - відзначили у МНС.

На місці виявлення знахідки 19 жовтня працювали рятувальники Феодосії і піротехніки з Керчі. «Можна вважати дивом, що після того, як було знято кришку бомби, не пролунав вибух», - наголошується у повідомленні.

У 2004 році в Севастополі розбирання бомби закінчилося смертю. Прийнявши знайдений на дні Камишової бухти предмет за супутниковий аварійний буйок, його привезли на вантажівці додому, щоб розпиляти і одержати метал. Через вибух бомби дві особи загинули, ще одну у важкому стані доставили в реанімацію.