У депутата БЮТ адвокати матері потерпілих дітей вимагають $2 млн.

18:36, 20 жовтня 2009
Крым
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Міліція зафіксувала

Міністерство внутрішніх справ України зафіксувало факт вимагання 2 млн. доларів адвокатами матері двох потерпілих внаслідок розбещення дітей у народного депутата з фракції БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні з трибуни Верховної Ради заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, якщо брати до уваги розбіжності показів тих, хто проходить у справі, й реальними оперативно-слідчими доказами, можна висунути три версії скандалу. Перша – дітей гвалтував батько. Друга – дітей гвалтували батько та інші дорослі чоловіки. Третя – створення штучних доказів з метою вимагання матеріальної винагороди.

«Раз вже відкрите засідання (Верховної Ради із заслуховування звіту керівництва МВС і Генпрокуратури про розслідування цієї справи), повідомляю, що протягом двох днів – позавчора і вчора – вночі зафіксовано з повним дотриманням норм КПК факт вимагання адвокатами потерпілої (матері дітей) двох мільйонів доларів у народного депутата України від фракції БЮТ», – сказав ЛУЦЕНКО.

Також він повідомив, що 16-17 жовтня під час проведення слідчого експерименту у київській квартирі, де, як припускають, дітей могли гвалтувати батько чи інші особи, в тому числі й депутати, дитина не впізнала квартиру.

Крім того, ЛУЦЕНКО підтвердив слова генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА про те, що міліція недбало ставилась до розслідування справи.

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