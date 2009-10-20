07.06.2018
четвер
USD
26.04
EUR
30.69
Послуги
Реклама на сайті
Прес-центр
Фотобанк
Моніторинг
Передплата новин
Соцмережі
Facebook
Google+
VKontakte
Twitter
Viber
Telegram
Укр
Рус
Eng
У «Чорноморнафтогазі» помінявся керівник
21:13, 20 жовтня 2009
Крым
0
0
У справі не новачок
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новини партнерів
•
•
•
Стрічка новин
14:28
Путін заявив, що Захід "стримує" Росію, позаяк бачить у ній загрозу і конкурента
14:25
Нагадує шоу "За склом": Путіна на "прямій лінії" відгородили від глядачів (фото, відео)
14:22
Яценюк про ухвалення закону щодо створення Вищого антикорупційного суду: Україна впевнено йде вперед
14:18
В Україні діють від 80 до 100 "злодіїв в законі" - Аваков
14:13
Запустіння: у мережі показали околиці Донецького аеропорту (фото)
14:11
Екс-генсек НАТО: російські війська здатні окупувати Україну за лічені дні
14:07
Путін пообіцяв "тяжкі наслідки для української державності в цілому" у разі спроби звільнити Донбас
14:06
За що Захід і влада ламали списи: деталі нового закону про Антикорупційний суд
14:06
Мавпа влаштувала "снігопад" з пір'я і "підірвала" мережу (відео)
14:03
Телеведуча Сніжана Єгорова потрапила до лікарні
13:58
Збірна України опустилася на 35-е місце в рейтингу ФІФА
13:52
Путін прокоментував можливість третьої світової війни
13:45
Мінагропрод підрахував втрати врожаю через зміни клімату
13:42
Беньямін Вербич визнаний найкращим гравцем чемпіонату УПЛ у травні
13:39
Аваков заявив про початок поліцейської операції на Донбасі найближчим часом
13:33
Постраждалий від стрілянини у Миколаєві відмовився писати заяву про злочин (відео)
13:32
Аналітика
Нежиттєздатна реформа "комуналки"
13:30
Рада нарешті ухвалила закон про створення Антикорупційного суду
13:29
З мосту біля метро "Берестейська" на авто впав шмат бетону, постраждала людина - ЗМІ (фото)
13:23
National Geographic створила футболки зі сміття, знайденого в парках (фото)
13:19
УЄФА представив новий бренд Ліги чемпіонів
13:02
Як Рада голосувала за законопроект про Антикорупційний суд (відео)
13:00
В Україні дедалі частіше купують "секонд-хенд" авто: найпопулярніші марки
12:59
Донецьку фільтрувальну станцію знеструмлено
12:54
"Труднощі перекладу": CNN зробив помилку в назві Росії (відео)
12:52
День Конституції 2018: скільки будемо відпочивати, історія свята
12:38
У поліції спростували інформацію про вибух біля будівлі СБУ у Чернівцях: на місці інциденту знайшли муляж вибухівки
12:36
"Займався пошуком себе": Святослав Вакарчук розповів, чим займався в США
12:33
Кольченко сьогодні припинив голодування - адвокат
12:23
Ресторан без кухарів: у Бостоні відкрили роботизований заклад зі здоровою їжею (відео)
12:22
На Закарпатті п’яний чоловік прив’язав коня до автомобіля і тягав по асфальту (фото)
12:18
Більше половини українців не довіряють банкам – дослідження
12:03
Думка
Військові навчання в Криму: до чого готується Росія
12:03
Турецька авіакомпанія з 9 липня відкриє рейс з Києва до Ізміра
12:02
Росія почала масово вивозити вугілля з "ЛДНР" - ІС
12:01
НФ одностайно підтримує законопроект про Антикорупційний суд - Яценюк
11:59
Савченко подала до суду позов на Верховну Раду
11:47
Дієтолог розповіла про шкоду перекусів
11:45
Українські зірки розповіли про зйомки фільму "Я, ти, він, вона"
11:42
Росія розбудувала потужну військову інфраструктуру вздовж кордонів з Україною, стягнула війська та чотири ракетні бригади – РНБО
11:37
Кількість збройних провокацій на Донбасі з боку РФ у травні була одна з найбільших за останній рік - Турчинов
11:34
У Чернівцях біля будівлі СБУ прогримів вибух - ЗМІ (фото)
11:31
Померла Кіра Муратова: біографія українського режисера
11:29
Україна збільшила виручку від експорту електроенергії на чверть
11:27
Росія змінила тактику війни на Донбасі – Турчинов
11:18
Кличко у Вашингтоні провів зустріч з керівництвом Світового банку: обговорили співпрацю
11:15
Побудова Керченського мосту дозволяє Росії швидко збільшувати військовий контингент у Криму - Турчинов
11:14
Верховна Рада завершила розгляд поправок до законопроекту про Антикорупційний суд
11:09
Українські борці завоювали дві срібні медалі чемпіонату Європи
11:07
У РФ пригрозили кримінальною справою актору, який запропонував віддати Україні Кримський міст
11:01
До Конгресу США внесено різку резолюцію проти проведення ЧС-2018 у Росії
10:59
"Укрзалізниця" з 9 червня запустить поїзд з Сум до Одеси
10:56
У Лондоні зловмисники пограбували журналістів просто під час ефіру (відео)
10:53
Учені попередили про нову загрозу здоров'ю людей
10:52
Роман Монарьов із помічниками залишили колишню команду УПЛ кропивницьку "Зірку"
10:43
Трамп помилував "бабусю Алісу", про що просила його Кім Кардашьян (відео)
10:39
Казахстанський боксер позбавлений титулу IBF через відмову зустрітися з українцем
10:33
ЗНО з історії України-2018: оприлюднено правильні відповіді (документ)
10:32
Чому ворони нападають на людей і як вести себе у випадку їхньої агресії (відео)
10:31
Голден Стейт виграв третій матч поспіль фінальної серії НБА і впритул наблизився до титулу
10:29
Скільки коштує зварити борщ: в Україні через посуху подорожчали молоді овочі (відео)
10:27
У курортній Затоці транслюють телеканали проросійських бойовиків "ЛДНР" (фото)
10:16
"Відродження" підтримає законопроект про Антикорсуд з пропозиціями міжнародних партнерів
10:12
У мережі показали фото модернізованого для Повітряних сил України Су-25М1К
10:03
Кім Чен Ин навколішки благав провести саміт США-КНДР - адвокат Трампа
10:03
Актуально
Юрій Голик: Прапор України на висоті 72 метри у Дніпрі - це не останній елемент нашої патріотичної програми
09:50
У мережі висміяли чоботи з "паспортів Росії" (фото)
09:44
Британський ведучий висміяв "воскресіння" Бабченка (відео)
09:37
Мінздоров'я Польщі відреагувало на скандальну заяву віце-спікера Сейму про медиків з України
09:33
Світові ціни на нафту повернулися до зростання
09:24
Ракета "Нептун" і ЗРК "Печора": експерт назвав найбільш очікувані новинки, які незабаром надійдуть на озброєння ЗСУ
09:21
У Дніпропетровській області озброєні люди розгромили лікарню та побили медика - той у реанімації
09:17
Американський ПЕН-центр направив Путіну лист з вимогою звільнити Сенцова
08:55
Булінг у ліцеї Києва: школяреві зламали хребці - він п'ятий місяць не встає (фото, відео)
08:52
У Чорнобильській зоні рятувальники все ще гасять два вогнища пожежі площею 1,5 гектара (відео)
Усі новини
Розгорнути
Чи подобається Вам новий сайт?
Залиште свою думку
Надіслати
Погоджуюся
Продовжуючи переглядати www.unian.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з
Правилами користування сайтом
, і погоджуєтеся c
Політикою конфіденційності