Першим віце-спікером Криму призначено Іоффе замість Цекова

Верховна Рада Криму призначила першим віце-спікером кримського парламенту Григорія ІОФФЕ замість звільненого з цієї посади Сергія ЦЕКОВА.

Рішення ухвалене сьогодні на засіданні парламенту. «За» проголосували 63 із 72 депутатів.

Лідер Російської громади Криму ЦЕКОВ на початку жовтня подав заяву про звільнення з посади.

Представник фракції блоку «За Януковича!» ІОФФЕ раніше очолював постійну комісію парламенту автономії з депутатської етики, організації роботи ВР і ЗМІ.

Замість ІОФФЕ головою комісії призначено депутата Юхима ФІКСА, обраного від опозиційного блоку «Не Так!».

Рішенням Верховної Ради Криму Миколу ЧЕРЕВКОВА призначено міністром промислової політики, транспорту, зв`язку і паливно-енергетичного комплексу автономії. У квітні 2008 року з цієї посади звільнено Євгена ХІМЧЕНКА.

З березня 2008 року ЧЕРЕВКОВ працював першим заступником міністра.