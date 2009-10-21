Росія та Україна поговорять про економіку в Ялті

Засідання Комітету з економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії планується провести 19 листопада в Ялті (Крим).

“Нам потрібно відновлювати діалог, який, безумовно, останнім часом дещо послабшав. Нам необхідно відновлювати діяльність комітету з економічного співробітництва, засідання якого відбудеться 19 листопада”, - сказав журналістам міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО.

Він зазначив, що на сьогоднішній день з російського боку “є сигнали”, що свідчать: РФ налаштована на активізацію співпраці з Україною в торговельно-економічній сфері.

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН переніс свій візит до України, анонсований на жовтень.

Заяви про те, що ПУТІН відвідає Україну в жовтні, прозвучали 1 вересня під час спільної прес-конференції прем`єрів двох країн за підсумками їхньої зустрічі в Гданську (Польща).

Юлія ТИМОШЕНКО і Володимир ПУТІН пообіцяли, що проведуть в Харкові засідання Комітету з економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії. Планувалося, що на засіданні економічного комітету розглядатимуться питання співпраці не тільки в енергетичній сфері та літакобудуванні, але й питання щодо машинобудування та суднобудування.

20 листопада в Ялті планується провести чергове засідання Ради голів уряду Співдружності Незалежних Держав.