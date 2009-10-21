Тігіпко пропонує кримчанам питання російської мови вирішити самим

Претендент на пост Президента України Сергій ТІГІПКО впевнений, що рішення про надання російській мові статусу другої державної найближчим часом не буде прийнято, але питання може бути вирішене шляхом проведення місцевих референдумів.

«Зараз, хто б вам що не говорив, цього рішення (про другу державну) не буде прийнято. Тому що будь-який Президент, який стає Президентом, починає думати в масштабі всієї країни, а не в масштабі якогось регіону», - сказав ТІГІПКО сьогодні на прес-конференції в Севастополі.

Як він вважає, «якщо ми хочемо одержати позицію сильної країни - а про таку ми повинні говорити, - то ми маємо, в першу чергу, розуміти, що нас об`єднує». «А у нас набагато більше того, що об`єднує. Перш за все, ті виклики, які ми сьогодні одержуємо. Подивіться, що робиться з комунальними платежами, що робиться з охороною здоров`я, з рівнем заробітних плат, пенсій, подивіться, які проблеми зі зростанням цін. Чи для нас сьогодні мова найбільша проблема?», - сказав політик.

«Референдум у Севастополі проведіть щодо мови. І я вважаю, що якщо Севастополь скаже, що нам потрібна друга мова спілкування в Севастополі російська - все має бути: освіта російською, ЗМІ виходити російською, влада має вміти спілкуватися і українською, і російською. У судах люди повинні обстоювати свою думку і російською, і українською. І це все вирішує. Та зате ми конфлікту не маємо в країні. Хто захоче - вивчатиме. Діти матимуть програму. І через 10 років проблема зніметься», - заявив він.