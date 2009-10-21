Тігіпко пропонує кримчанам питання російської мови вирішити самим
«Через 10 років проблема зніметься»
|Тігіпко на прес-конференції в Севастополі. Фото УНІАН
«Зараз, хто б вам що не говорив, цього рішення (про другу державну) не буде прийнято. Тому що будь-який Президент, який стає Президентом, починає думати в масштабі всієї країни, а не в масштабі якогось регіону», - сказав ТІГІПКО сьогодні на прес-конференції в Севастополі.
Як він вважає, «якщо ми хочемо одержати позицію сильної країни - а про таку ми повинні говорити, - то ми маємо, в першу чергу, розуміти, що нас об`єднує». «А у нас набагато більше того, що об`єднує. Перш за все, ті виклики, які ми сьогодні одержуємо. Подивіться, що робиться з комунальними платежами, що робиться з охороною здоров`я, з рівнем заробітних плат, пенсій, подивіться, які проблеми зі зростанням цін. Чи для нас сьогодні мова найбільша проблема?», - сказав політик.
«Референдум у Севастополі проведіть щодо мови. І я вважаю, що якщо Севастополь скаже, що нам потрібна друга мова спілкування в Севастополі російська - все має бути: освіта російською, ЗМІ виходити російською, влада має вміти спілкуватися і українською, і російською. У судах люди повинні обстоювати свою думку і російською, і українською. І це все вирішує. Та зате ми конфлікту не маємо в країні. Хто захоче - вивчатиме. Діти матимуть програму. І через 10 років проблема зніметься», - заявив він.