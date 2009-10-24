Генпрокуратура забрала у МВС справу про розбещення дітей

Керівництво Генеральної прокуратура України сьогодні після заслуховування матеріалів кримінальної справи щодо розбещення двох малолітніх дітей прийняло рішення забрати справу із головного слідчого управління МВС для подальшого розслідування в ГПУ, про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

Водночас, у прес-службі ГПУ утримались від надання коментарів з цього приводу.