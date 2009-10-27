Син депутата загасив сигарету на обличчі помічника прокурора?

Начальник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ просить генеральну прокуратуру порушити кримінальну справу щодо сина депутата сімферопольської міської ради Віталія ФАЙНГОЛЬДА за побиття помічника прокурора Деснянського району Києва.

Про це йдеться у зверненні МОСКАЛЯ до генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.

МОСКАЛЬ зазначає, що до нього як до народного депутата звернувся житель Києва. У заяві повідомляється, що у 2005 році ФАЙНГОЛЬД, будучи в нетверезому стані, побив його з хуліганських мотивів і загасив на його обличчі сигарету.

МОСКАЛЬ просить ГПУ «відмінити відмовний матеріал» і порушити щодо ФАЙНГОЛЬДА справу.

Розслідування він закликає доручити органам прокуратури за межами Криму.

Крім того, 26 жовтня МОСКАЛЬ звернувся до МЕДВЕДЬКА з проханням порушити справу щодо ФАЙНГОЛЬДА «за фактом спричинення ним» у 2007 році у ресторані в Сімферополі тілесних ушкоджень співробітникові спецпідрозділу «Беркут». Розслідувати цю справу МОСКАЛЬ також просить доручити «будь-якій прокуратурі» за межами Криму.

Це не перші звернення МОСКАЛЯ до ГПУ з приводу ФАЙНГОЛЬДА.