Син депутата загасив сигарету на обличчі помічника прокурора?
Москаль закидав ГПУ зверненнями
|Геннадій Москаль
Про це йдеться у зверненні МОСКАЛЯ до генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА.
МОСКАЛЬ зазначає, що до нього як до народного депутата звернувся житель Києва. У заяві повідомляється, що у 2005 році ФАЙНГОЛЬД, будучи в нетверезому стані, побив його з хуліганських мотивів і загасив на його обличчі сигарету.
МОСКАЛЬ просить ГПУ «відмінити відмовний матеріал» і порушити щодо ФАЙНГОЛЬДА справу.
Розслідування він закликає доручити органам прокуратури за межами Криму.
Крім того, 26 жовтня МОСКАЛЬ звернувся до МЕДВЕДЬКА з проханням порушити справу щодо ФАЙНГОЛЬДА «за фактом спричинення ним» у 2007 році у ресторані в Сімферополі тілесних ушкоджень співробітникові спецпідрозділу «Беркут». Розслідувати цю справу МОСКАЛЬ також просить доручити «будь-якій прокуратурі» за межами Криму.
Це не перші звернення МОСКАЛЯ до ГПУ з приводу ФАЙНГОЛЬДА.