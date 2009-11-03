125 тисяч метрів марлі пустять на маски в Криму

125 тисяч метрів марлі буде використано для виготовлення близько 600 тисяч багаторазових захисних масок в Криму, повідомив міністр охорони здоров`я автономії Сергій ДОНІЧ.

«Рулони марлі буде роздано по регіонах. Голови адміністрацій і мери міст вже поінформовані. В наступні два дні вони повинні організувати пошиття з матеріалу, який надає Міністерство охорони здоров`я, багаторазових масок», - сказав він на прес-конференції в Сімферополі.

В умовах, коли виникає складна епідемічна ситуація, 30% населення має бути забезпечено марлевими пов`язками, зазначив міністр.

Маски необхідні, перш за все, лікарям, вагітним жінкам, ВІЛ-інфікованим і онкохворим, які перебувають на хіміотерапії.

125 тисяч метрів марлі знято з бази спецмедпостачання.

В автономії з 2008 року є свій запас препарату «Таміфлю». Крім того, 2 листопада з МОЗ України надійшло понад 6 тисяч упаковок ліків. «Паніки немає, в Криму його («Таміфлю») достатньо», - сказав ДОНІЧ.

5 листопада на позачерговій сесії кримського парламенту планується виділити 1 млн. грн. на протиепідемічні заходи в автономії.

У Криму на сьогоднішній день вірусу грипу А/H1N1 немає.

Спостерігається зростання захворюваності на ГРЗ. Епідпоріг не перевищено.