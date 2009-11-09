Більшість українців не бачить загрози у перебуванні ЧФ в Криму

Більшість українців не бачать загрози для цілісності нашої країни в тому, що Чорноморський флот Росії перебуває в Криму.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила керівник соціологічних проектів Центру ”Третій сектор” Тетяна ЯРОВА, посилаючись на результати проведеного з 2 по 8 листопада соцдослідження.

Так, згідно з даними дослідження, категорично не бачать загрози цілісності України 59,9% респондентів і сказали, що “скоріше не бачать” загрози, - ще 8,8%.

Про явну загрозу цілісності України від перебування Чорноморського флоту в Криму сказали 13,4%, “скоріше бачать” загрозу - ще 8,7% опитаних.

Не змогли визначитись 9,2% респондентів.

За словами ЯРОВОЇ, якщо розглянути результати відповідей по регіонах, то найбільший відсоток тих, хто вважає присутність військового флоту Росії у Криму загрозою для України, - в Центральному регіоні. Найбільший відсоток тих, хто з ними не згоден - 79,5% - це думка респондентів Південного регіону. Найбільший відсоток тих, які вибрали відповідь “скоріше бачать” загрозу, у Західному регіоні - 23,8%; “скоріше не бачать” загрози - мешканці Центрального регіону - 16,1%. Найбільший відсоток тих, хто не зміг визначитися з відповіддю, у Східному регіоні - 15,7%.

Опитування проводилось шляхом інтерв’ю і ним було охоплено 2,5 тис. респондентів. Максимальна похибка вибірки становить 3%.