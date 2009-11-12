Скільки коштуватиме долар наприкінці року (прогноз експертів)

Ненадання Україні чергового траншу кредиту МВФ зіграє дестабілізуючу роль для валютного ринку країни, заявив директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський.

«Очікування чергового траншу було чинником стабілізації», - сказав він.

Бураковський додав, що існує багато інших чинників дестабілізації валютного ринку, зокрема, те, що «населення неспокійне» і налаштоване купувати іноземну валюту. На думку експерта, «співпраця з МВФ могла дати додаткові якорі стабільності».

Старший економіст Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізуллін спрогнозував, що найближчим часом «Національний банк відходитиме від утримання курсу валют у певному діапазоні».

За прогнозами експерта, до кінця року станеться «деяке послаблення гривні», долар США коштуватиме близько 9 гривень.

У той же час, зазначив Газізуллін, «чинник паніки є визначальним, і він може істотно вплинути на обмінний курс».