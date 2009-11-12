На заході України скоро динозаври будуть - Янукович

Команда, що прийшла до влади в Україні після помаранчевої революції, довела країну до розрухи, вважає лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Епідемія для України - ця влада. Ми її змінимо, і закінчиться епідемія, і закінчиться криза», - сказав ЯНУКОВИЧ сьогодні у Сімферополі, виступаючи перед працівниками заводу «Фіолент».

За його словами, «помаранчеві» наполегливо «знищують економіку держави, проводять внутрішню і зовнішню політику, відірвану від народу».

«Влада довела країну до руїн», - вважає лідер Партії регіонів.

Він розкритикував підготовку держави до зими і ситуацію з вивезенням сміття у Західній Україні.

«Звідки ці епідемії (грипу)? Від цих проблем (з опаленням). Цього року понад тисяча будинків стоїть без тепла, більш як 500 тисяч людей живуть в холоді», - сказав ЯНУКОВИЧ.

«Подивіться, що робиться з вивезенням сміття! Я побував у західних регіонах. Там не те, що мутанти будуть ці віруси, там динозаври скоро будуть, тому що все завалено сміттям», - сказав кандидат, зазначивши, що влада нічого не робить для утилізації побутових відходів.

Також ЯНУКОВИЧ заявив, що українці не пробачать прем`єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, яка теж балотується в Президенти, небажання підвищувати соцстандарти в країні.

Він додав, що Західна Україна «вже не та», люди, які під час помаранчевої революції стояли на Майдані в Києві, більше цього робити не будуть. «Їх зараз палицею туди не заженеш», - заявив кандидат.

ЯНУКОВИЧ заявив, що «єдина заслуга «помаранчевих» - те, що вони об`єднали проти себе всю Україну.