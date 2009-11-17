У генпрокурора просять справу щодо кримського депутата

Народний депутат України Геннадій МОСКАЛЬ (фракція НУ-НС) просить Генеральну прокуратуру порушити кримінальну справу стосовно депутата Верховної Ради Криму Олександра МЕЛЬНИКА (фракція блоку «За Януковича!»).

В депутатському зверненні до генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, текст якого розміщений на офіційному сайті міліції Криму, МОСКАЛЬ просить керівника ГПУ витребувати для ретельного вивчення кримінальну справу за фактом «спричинення навмисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості громадянину ЯГАРМІНУ».

Справа порушена в 2004 році і знаходиться у провадженні слідчого управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Криму, уточнює МОСКАЛЬ.

Начальник міліції Криму звертається до генпрокурора з проханням порушити кримінальну справу стосовно МЕЛЬНИКА, котрий, як стверджує МОСКАЛЬ, задав ушкоджень ЯГАРМІНУ.