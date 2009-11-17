Крим готується до засідання ради глав урядів країн СНД

У Криму в дні проведення засідання ради глав урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав очікуються тимчасові обмеження руху транспорту, повідомила прес-служба ДАІ автономії.

«На автодорозі Сімферополь (від аеропорту «Центральний») – Алушта – Ялта – Севастополь (від аеропорту «Бельбек») можуть вводитися тимчасові обмеження руху транспорту», – зазначили в Державтоінспекції.

ДАІ рекомендує водіям 19-20 листопада обмежити рух цими напрямками.

«За ненадання переваги в русі транспортним засобам, які рухаються з включеними спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, передбачено штраф у розмірі до 680 грн. або громадські роботи на строк до 40 годин», – нагадали в Державтоінспекції.

Додаткова інформація за телефоном «гарячої лінії»: (0652) 550161.

Засідання глав урядів пройде в Ялті, планується підписати 16 документів, повідомив на брифінгу речник МЗС України Валерій ДЖИГУН.

«Планується підписати 16 документів переважно економічного характеру», – сказав він.

За словами ДЖИГУНА, на засіданні планується розглянути близько 30 питань.

Крім того, готується низка зустрічей прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з керівниками делегацій держав СНД для обговорення перспектив двосторонніх відносин.

«Відповідно до засадничих принципів участі в СНД, пріоритетним для України є економічний вимір Співдружності», – зазначив ДЖИГУН.