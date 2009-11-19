Тимошенко обіцяє посилити коопераційні зв`язки з Росією

Україна і Росія планують до кінця поточного року підписати протокол про кооперацію підприємств двох країн на 2010 рік, заявила український прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО на спільній з главою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ прес-конференції за підсумками двосторонніх переговорів у Ялті.

Вона підкреслила, що такий документ був підписаний і реалізується в поточному році, і це дало можливість поліпшити ситуацію в галузі машинобудування.

«І зараз ми готуємо до кінця року підписання протоколу на 2010 рік, і, безумовно, у нас ці коопераційні зв`язки будуть багатократно посилені», - сказала ТИМОШЕНКО.