Прем`єри країн СНД домовилися разом боротися з кризою

Глави урядів країн Співдружності Незалежних Держав затвердили план спільних дій щодо подолання негативних наслідків світової економічної кризи.

«Був одностайно підписаний главами делегацій план з 17 пунктів. Він передбачає скоординовані заходи для того, щоб мінімізувати негативні наслідки фінансової кризи», - сказав на прес-конференції в Ялті голова виконавчого комітету СНД Сергій ЛЕБЕДЄВ.

За його словами, учасники засідання Ради глав урядів країн СНД констатували: криза пішла на спад, але вона не подолана.

«Ще попереду велика робота, щоб подолати негативні наслідки (кризи) і відновити економіку країн СНД», - сказав керівник виконкому Співдружності.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зазначила, що під час засідання представники урядів країн СНД обмінялися досвідом боротьби з наслідками кризи в кожній з держав.

«Ми змогли обмінятися досвідом, кращі досягнення в кожній країні в боротьбі з кризою обговорити і покласти в основу подальшої роботи країн з подолання світової фінансової кризи», - сказала ТИМОШЕНКО.