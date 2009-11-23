Москаль обіцяє спікеру дірку від бублика, а не 100 тисяч компенсації

Начальник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ вважає, що голова парламенту автономії Анатолій ГРИЦЕНКО не зможе відсудити у нього 100 тис. грн. компенсації.

«Про перспективу отримання ГРИЦЕНКОМ 100 тисяч гривень (моральної шкоди) скажу словами Гліба Жеглова з кінофільму «Місце зустрічі змінити не можна»: «Дірку від бублика ти отримаєш», - сказав МОСКАЛЬ, якого цитує прес-служба Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

6 жовтня ГРИЦЕНКО назвав «собачою нісенітницею» вислови МОСКАЛЯ на його адресу і заявив про підготовку позовів до суду. ГРИЦЕНКА особливо обурили звинувачення МОСКАЛЯ в тому, що він покриває протиправну діяльність деяких депутатів кримського парламенту, які, як вважає начальник міліції, є кримінальними авторитетами. Виручені в результаті судових розглядів з МОСКАЛЕМ гроші спікер обіцяє віддати дитбудинкам та багатодітним сім`ям.

Крім того, МОСКАЛЬ повідомив, що поданий ГРИЦЕНКОМ позов оскаржено в Апеляційному суді Криму.

МОСКАЛЬ вважає, що Крим перебуває у складній соціальній і економічній ситуації, додавши, що владу в автономії має правляча коаліція на чолі з ГРИЦЕНКОМ. Коаліція, вважає начальник міліції Криму, «має узяти на себе всю повноту відповідальності за становище в автономії».

«Якщо 100 тисяч гривень, які намагається відсудити у мене ГРИЦЕНКО, допоможуть хоч якось стабілізувати становище у Криму, я готовий узяти кредит і вкласти ці гроші у справу порятунку півострова від наслідків правління клану ГРИЦЕНКА і його прибічників», - додав МОСКАЛЬ.