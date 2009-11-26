Через знищення комах ледве не отруїли жителів села в Криму

Жителі села Фонтани в Криму відчули нездужання через задимлення, що виникло під час знищення комах-шкідників шляхом обкурювання тепличного корпусу сіркою.

У повідомленні прес-служби кримського управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій сказано, що інформація про задимлення із запахом сірки в районі села і скарги на погіршення стану здоров`я і кашель почали надходити в середу о 22.10.

Як з`ясувалося, працівники проводили дезинсекцію теплиць. Задимлення розповсюдилося на поряд розташовану територію села.

На місце виклику було направлено пересувну хіміко-радіологічну лабораторію, п`ять відділень пожежно-рятувальної служби, оперативна група кримського управління МНС. Загалом на місці події працювали 57 людей особового складу МНС, медиків, представників комітету з охорони природного середовища і СЕС.

«Силами підрозділів МНС було створено ланки газодимозахисної служби, які за допомогою водяних струменів проводили осадження диму в тепличному комплексі і на поряд розташованій території», - йдеться в повідомленні. Роботи завершили сьогодні о 04.30.

«Постраждалих серед населення немає», - заявили рятувальники.