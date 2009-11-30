Нацрада призначила представника в Криму

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення призначила представника в Автономній Республіці Крим.

Члени Нацради обирали представника з-поміж трьох кандидатур: Ігоря Воротілова, Галини Круцюк та Андрія Іванця. Одноголосно було прийняте рішення на користь останнього кандидата.

Рішення прийняли на засіданні 25 листопада.

Андрій Іванець (1974 року народження) за освітою історик, закінчив Сімферопольський державний університет.

В останні роки працював головним консультантом в аналітично-інформаційній службі Представництва Президента України в Криму. До цього очолював інформаційний відділ громадської організації «Наша Україна» та був головним редактором газети «Крымские новости».

«Телекритика»