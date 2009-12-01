Україна відзначає 18-у річницю референдуму про незалежність

Сьогодні відзначається 18-а річниця референдуму про незалежність України.

“Ми відзначаємо 18-ту річницю великої події - Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року. У той історичний день понад 90% учасників волевиявлення висловились на підтримку Акта проголошення незалежності України”, - наголосив Президент Віктор ЮЩЕНКО у зверненні, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

“Ми виступили як єдина, згуртована й сильна нація, що пам’ятає свою тисячолітню історичну традицію й сповнена рішучості самостійно творити власне життя у суверенній і демократичній українській державі”, - вважає ЮЩЕНКО.

“Остаточний розпад тоталітарної радянської імперії став очевидним і доконаним фактом для всіх”, - підкреслив Президент.

Відтоді, відзначив ЮЩЕНКО, Україна пройшла непростий шлях становлення.

“Але ні в кого не повинно бути найменших сумнівів - це був шлях справжніх, неудаваних перемог. Ми збудували державу, утвердили реальну демократію, підняли економіку, здійснили глибинні соціальні реформи”, - заявив глава держави.

За його словами, “формується громадянське суспільство, консолідується українська політична нація. Триває життєво необхідний процес національного відродження й відновлення історичної правди”.

На переконання ЮЩЕНКА, Україна стала повноправним учасником міжнародного життя.

“Воля народу, висловлена на референдумі, буде чинною завжди. Сьогодні ми несемо відповідальність за те, щоб зберегти й примножити наші державні, національні й демократичні завоювання. Сьогодні, як і 18 років тому, доля України залежить від кожного з нас, від нашої національної єдності”, - наголосив Президент.