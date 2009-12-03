Керч і Севастополь подарують салют на 18-річчя армії

Двадцятьма залпами

Феєрверки та салюти відбудуться у містах-героях Києві, Одесі, Севастополі, Керчі, а також у містах Вінниці, Львові, Житомирі, Рівному та Дніпропетровську 6 грудня з нагоди 18-ї річниці Збройних сил України, повідомляє Управління прес-служби Міністерства оборони. Наказ підписав тимчасово виконуючий обов’язки міністра Валерій ІВАЩЕНКО. Згідно з наказом, святкові феєрверки та салют двадцятьма залпами відбудуться 6 грудня о 18.00.

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