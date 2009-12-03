МНС подобається ліквідація зсуву в Севастополі

Комісія Департаменту цивільного захисту МНС України задоволена ходом робіт по ліквідації квітневого зсуву у Севастополі, заявив її голова Василь КВАШУК.

«Повністю задоволений ходом робіт... Не тільки виділені урядом кошти освоєно в повному обсягу, а й проведено величезну роботу, зокрема із застосуванням новітніх технологій», - сказав він на засіданні комісії в міськдержадміністрації.

В квітні зсув зруйнував більш як 350 метрів дороги до будинків на вулиці Охотській, пошкодив водопровід, лінії електропередач, а також частково пошкодив 4 житлових будинки. Крім того, було порушено нормальні умови життєдіяльності більш як тисячі севастопольців, утруднено пересування транспорту Севастопольського комбінату хлібопродуктів «Хліб України».

Міська держадміністрація тоді звернулася до Кабінету міністрів України з проханням про сприяння в ліквідації наслідків зсуву. Урядом з резервного фонду держбюджету було виділено 11 млн. грн.

Заступник голови держадміністрації Мирослав САГАЙДАК у четвер заявив, що роботи, які продовжуються вже 4 місяці, згідно з графіком, до кінця грудня будуть закінчені, і вулицю Охотську буде здано в експлуатацію.