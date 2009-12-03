Україна може бути в НАТО через два роки, думає глава МЗС

Термін вступу в НАТО залежить тільки від України і може становити 1-2 роки, вважає міністр закордонних справ держави Петро ПОРОШЕНКО, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.

«Я вважаю, що це можна зробити за рік, за два, якщо є політична воля, якщо є бажання суспільства, якщо є суспільна підтримка політиків, які цим займаються, якщо є зрозуміла і правильна інформаційна політика, тоді ми можемо зробити дуже багато», - сказав ПОРОШЕНКО журналістам після закінчення засідання Комітету Україна-НАТО.

Разом з тим міністр відзначив, що вступ до Альянсу не має бути самоціллю, а метою для України повинні бути проведення реформ, посилення безпеки країни і поліпшення рівня життя людей.

ПОРОШЕНКО наголосив, що в питанні приєднання України до НАТО м`яч перебуває на українському боці. «Це залежить навіть не від Києва, а від усієї України», - сказав він.

На початку квітня 2008 року Бухарестський саміт НАТО ухвалив рішення, що Україна і Грузія в майбутньому стануть членами Альянсу після виконання необхідних умов.

Наприкінці 2008 року Україна сподівалася одержати від НАТО План дій щодо членства, проте міністри закордонних справ країн - членів Альянсу відмовилися надати його державі.