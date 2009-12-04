Контрабандистів дизпального затримали в Керчі
За рейс приймали на борт до 40 тонн
Два маломірні судна затримали оперативники Служби безпеки України при спробі зливу контрабандного дизельного пального біля причалу державного підприємства в Керчі.
"За рейс контрабандисти приймали на борт від 20 до 40 тонн дизпального", - повідомили в прес-службі кримського управління СБУ.
Закачування відбувалося на якірній стоянці у відкритому морі в трюми катерів, які технологічно не призначалися для перевезення рідких вантажів у наливний спосіб. Одне судно, порушуючи технологічні норми і правила безпеки мореплавства, було оснащене додатковими місткостями для рідини.
"З вантажем катери швартувалися до причалу. Привезене паливо розвантажували або до автоцистерн, або закачували на зберігання в танки судна, яке перебувало у відстої біля причалу і не було пристосовано для перевезення і зберігання рідких і вогненебезпечних вантажів", - говориться в повідомленні.
Місячні обсяги перевезеного контрабандистами палива становили 100-200 тонн.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
Перевіряється можлива причетність до контрабанди ряду посадовців.