Міністру праці довго так легко дихати не доведеться, обіцяє ПР

Питання щодо відставки міністра праці та соціальної політики Людмили ДЕНІСОВОЇ не знято з порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам народний депутат України Микола АЗАРОВ (фракція Партії регіонів).

Він зазначив: «Питання ні в якому випадку не знято. Вона (ДЕНІСОВА) зараз так легко зітхнула, але довго їй так легко дихати не доведеться».

АЗАРОВ зазначив, що необхідно «осмислити інформацію, яка прозвучала у сесійній залі». Він сказав, що представники Партії регіонів будуть звертатися до людей, щоб вони «знали, за кого будуть голосувати».

Міністр праці звітувала у парламенті про виконання урядом закону про підвищення соцстандартів.

Як відомо, Партія регіонів зареєструвала у Раді проект постанови про відставку ДЕНІСОВОЇ.