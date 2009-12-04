Міністру праці довго так легко дихати не доведеться, обіцяє ПР
12:45, 04 грудня 2009Крым
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Чи буде відставка кримчанки?
|Кримчанка Людмила Денісова
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам народний депутат України Микола АЗАРОВ (фракція Партії регіонів).
Він зазначив: «Питання ні в якому випадку не знято. Вона (ДЕНІСОВА) зараз так легко зітхнула, але довго їй так легко дихати не доведеться».
АЗАРОВ зазначив, що необхідно «осмислити інформацію, яка прозвучала у сесійній залі». Він сказав, що представники Партії регіонів будуть звертатися до людей, щоб вони «знали, за кого будуть голосувати».
Міністр праці звітувала у парламенті про виконання урядом закону про підвищення соцстандартів.
Як відомо, Партія регіонів зареєструвала у Раді проект постанови про відставку ДЕНІСОВОЇ.
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