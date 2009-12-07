Начальник земкадастру Ялти погорів на хабарі

Начальник ялтинського відділу кримської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» при Держкомзему України затриманий під час отримання 500 доларів хабара за видачу держакту на ділянку площею 0,1 га, розташовану на території Массандрівської селищної ради, повідомляє прес-служба міліції Криму.

Ще 1500 гривень чиновник вимагав і отримав за видачу необхідної власникові виписки.

Крім того, затриманий посередник. Раніше він працював в цьому ж відділі.

Проводиться розслідування.