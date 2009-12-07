Шенгенські візи незабаром видаватимуть і в Севастополі

Польська сторона підтвердила, що закінчує підготовку відкриття Генерального консульства Польщі в Севастополі, повідомив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН.

«Для нас це важливо в тому відношенні, що консульство видаватиме шенгенські візи, й севастопольцям тепер не треба буде за ними їхати до Києва або кудись, все оформлятиметься прямо в Севастополі», - сказав чиновник на брифінгу.

Водночас він не назвав орієнтовну дату відкриття консульства.

Рішення про відкриття генконсульства Польщі в Севастополі було ухвалено під час одного з візитів в Україну міністра закордонних справ цієї країни. Протягом нинішнього року польські дипломати в Севастополі мали декілька робочих зустрічей із місцевою владою, в ході яких обговорювалися оргпитання щодо відкриття диппредставництва.