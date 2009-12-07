Євпаторія запрошує на конкурс білобородих «стариків»

V Республіканський фестиваль-конкурс Дідів Морозів і Снігуроньок «Санта Клаус відпочиває – на арені Дід Мороз» влаштують 19 грудня в Євпаторії (Крим), повідомляє міський центр дозвілля.

«Цього дня православна церква вшановує Миколу Чудотворца. Саме його слов`яни вважають якимось прообразом Діда Мороза, захисником дітей і самим довгожданим гостем напередодні новорічних свят», – відзначають організатори.

Опівдні претенденти на звання самого кращого Діда Мороза почнуть святкову ходу вулицями Євпаторії. Місце зустрічі білобородих «стариків» – Театральна площа. Там кожен з них покаже публіці візитну картку, зіграє з дітьми і дорослими в інтерактивну гру, влаштує інші новорічні забави. «Вітається відчуття гумору, винахідливість і «запальність», – повідомляє центр дозвілля.

Фестиваль задумали як творчий конкурс серед кримчан – організаторів свят, перш за все, новорічних.

Жюрі оцінить кращий грим і костюм Дідів Морозів.

Переможцеві дістанеться гран-прі – титул «Дід Мороз Криму-2010», диплом і подарунки.

Винагороди і грамоти отримають також «Краща Снігуронька», «Тігр-2010» (за східним календарем 2010 рік – рік Тігра), перший і другий віце-Діди Морози.

19 грудня в Євпаторії також планується відкриття головної ялинки міста. Глядачів чекає поява «космічних прибульців».

На Театральній площі працюватиме ярмарок-продаж новорічних подарунків і ялинкових прикрас.