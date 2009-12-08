90% кандидатів на держпосади дали недостовірні відомості про себе

5,3% кандидатів на державні посади 1-ї і 2-ї категорій приховували факти про притягнення до кримінальної відповідальності, заявив журналістам керівник Головного управління Держслужби України Тимофій МОТРЕНКО.

«За 5 років 90% кандидатів на посади 1-ї та 2-ї категорій подали недостовірні відомості про себе. З них 72,9% - недостовірну інформацію про власні доходи, 7,7% приховували інформацію щодо адмінпротоколів за притягнення за корупційні діяння, 5,3% приховували інформацію про притягнення до кримінальної відповідальності… 1,2% подали неправдиві відомості про освіту», - цитує МОТРЕНКА кореспондент УНІАН.

При цьому керівник Головдержслужби пояснив, що посади 1-ї та 2-ї категорії - це рівень керівників центральних органів влади, губернаторів та їхніх заступників, а також директорів департаментів.

За інформацією МОТРЕНКА, щороку на державну службу вступають 40 тисяч осіб. При цьому спецперевірку проходять лише кандидати на посади 1-ї та 2-ї категорій, а це 250-300 осіб на рік.

«Тобто, ми перевіряємо тільки 0,6% від усіх, хто приходить на державну службу», - сказав він.