Пірати звільнили українських моряків з судна «Аріана»

24 українських моряків судна „Аріана” звільнено з піратського полону, повідомив Президент Віктор ЮЩЕНКО.

За звільнення судновласник заплатив викуп у розмірі 2,8 млн. дол.

„Після надзвичайно складної, кропіткої роботи, після складних і напружених переговорів в даний момент фактично відбувається звільнення 24 українських моряків з корабля „Аріана”, який був захоплений піратами 2 травня поточного року”, - сказав він в інтерв`ю журналістам, передає кореспондент УНІАН.

Балкер "Аріана", який прямував з Бразилії на Близький Схід із 35 тисячами тонн сої, був захоплений 2 травня цього року в Індійському океані, на південний захід від Сейшельських островів. Пірати відвели судно в порт Хобйо в центральній частині Сомалі і зажадали у власника викуп.

ЮЩЕНКО зауважив, що переговори проходили дуже складно.

„Тема визволення дуже часто заходила в глухий кут”, - сказав він.

ЮЩЕНКО підкреслив, що питання звільнення моряків постійно перебувало на його контролі.

„Ми є свідками завершення цієї операції - українські моряки звільнені”, - підкреслив Президент.

Він привітав родини зі звільненням моряків з полону.

„Вітаю націю, вітаю родини з успішним завершенням операції по визволенню наших моряків”, - сказав Президент.

ЮЩЕНКО дав ряд доручень щодо забезпечення повернення українців на Батьківщину.

„Найближчим часом українським літаком вони будуть доставлені до України”, - зауважив глава держави.

Стан здоров’я звільнених моряків задовільний, повідомив на брифінгу голова Служби зовнішньої розвідки Микола МАЛОМУЖ.

Після одержання коштів пірати покинули судно. Воно було взято під охорону португальським фрегатом зі складу коаліційних сил НАТО, що беруть участь в антипіратській операції під кодовою назвою "Океанський щит".

Як зазначив МАЛОМУЖ, викуп було доставлено до судна повітряним шляхом.

Він нагадав, що спочатку пірати вимагали викупи в сумі 10 млн. дол, потім 6 млн. дол. У свою чергу судновласник пропонував спочатку 850 тис. дол., далі - 1,6 млн. дол., і в результаті в ході переговорів узгодили суму в розмірі 2,8 млн. дол.

Наразі розпочалися регламентні роботи щодо відновлення життєдіяльності судна, забезпечення його пальним, питною водою, продуктами харчування, медикаментами.